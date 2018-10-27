10-й тур чемпионата Италии по футболу: расписание и где смотреть

Матчи девятого тура итальянской Серии А пройдут с 27 по 29 октября. Центральными противостоянием этого тура станут сразу два поединка. В первом из них "Наполи" дома сыграет против "Ромы", а во втором "Лацио" в Риме примет "Интер".
По традиции некоторые матчи чемпионата Италии в прямом эфире покажут каналы "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию полное расписание тура.
Чемпионат Италии. 10-й тур
27 октября (суббота)
16:00. "Аталанта" - "Парма", "Футбол 1"
Бергамо, стадион "Атлети Адзурри д'Италия"
Главный арбитр: Розарио Абиссо
19:00. "Эмполи" - "Ювентус", "Футбол 1"
Эмполи, стадион "Карло Кастеллани"
Главный арбитр: Джанпаоло Кальварезе
21:30. "Торино" - "Фиорентина", "Футбол 1"
Турин, стадион "Олимпико"
Главный арбитр: Микаэль Фаббри
28 октября (воскресенье)
14:30. "Сассуоло" - "Болонья", "Футбол 2"
Реджо-нель-Эмилия, стадион "Мапей - Читта дель Триколоре"
Главный арбитр: Даниэле Довери
17:00. "Дженоа" - "Удинезе"
Генуя, стадион "Луиджи Феррарис"
Главный арбитр: Паоло Маццолени
17:00. "Кальяри" - "Кьево", "Футбол 1"
Кальяри, стадион "Сарденья Арена"
Главный арбитр: Марко Пиччини
17:00. СПАЛ - "Фрозиноне"
Феррара, стадион "Паоло Мацца"
Главный арбитр: Даниэле Чиффи
20:00. "Милан" - "Сампдория", "Футбол 2"
Милан, стадион "Джузеппе Меацца"
Главный арбитр: Фабио Мареска
22:30. "Наполи" - "Рома", "Футбол 2"
Неаполь, стадион "Сан-Паоло"
Главный арбитр: Давиде Масса
29 октября (понедельник)
22:30. "Лацио" - "Интер", "Футбол 2"
Рим, стадион "Олимпико"
Главный арбитр: Массимилиано Иррати
Как сообщал OBOZREVATEL, Роналду сделал сделал селфи с фанатом во время матча Лиги чемпионов.
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