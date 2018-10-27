10-й тур чемпионата Италии по футболу: расписание и где смотреть

Матчи девятого тура итальянской Серии А пройдут с 27 по 29 октября. Центральными противостоянием этого тура станут сразу два поединка. В первом из них "Наполи" дома сыграет против "Ромы", а во втором "Лацио" в Риме примет "Интер".

По традиции некоторые матчи чемпионата Италии в прямом эфире покажут каналы "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию полное расписание тура.

Чемпионат Италии. 10-й тур

27 октября (суббота)

16:00. "Аталанта" - "Парма", "Футбол 1"

Бергамо, стадион "Атлети Адзурри д'Италия"

Главный арбитр: Розарио Абиссо

19:00. "Эмполи" - "Ювентус", "Футбол 1"

Эмполи, стадион "Карло Кастеллани"

Главный арбитр: Джанпаоло Кальварезе

21:30. "Торино" - "Фиорентина", "Футбол 1"

Турин, стадион "Олимпико"

Главный арбитр: Микаэль Фаббри

28 октября (воскресенье)

14:30. "Сассуоло" - "Болонья", "Футбол 2"

Реджо-нель-Эмилия, стадион "Мапей - Читта дель Триколоре"

Главный арбитр: Даниэле Довери

17:00. "Дженоа" - "Удинезе"

Генуя, стадион "Луиджи Феррарис"

Главный арбитр: Паоло Маццолени

17:00. "Кальяри" - "Кьево", "Футбол 1"

Кальяри, стадион "Сарденья Арена"

Главный арбитр: Марко Пиччини

17:00. СПАЛ - "Фрозиноне"

Феррара, стадион "Паоло Мацца"

Главный арбитр: Даниэле Чиффи

20:00. "Милан" - "Сампдория", "Футбол 2"

Милан, стадион "Джузеппе Меацца"

Главный арбитр: Фабио Мареска

22:30. "Наполи" - "Рома", "Футбол 2"

Неаполь, стадион "Сан-Паоло"

Главный арбитр: Давиде Масса

29 октября (понедельник)

22:30. "Лацио" - "Интер", "Футбол 2"

Рим, стадион "Олимпико"

Главный арбитр: Массимилиано Иррати

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