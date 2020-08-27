10 голов, хет-трик и покер: 20 лет историческом матчу "Динамо". Видео

Георгий Деметрадзе забил четыре гола в матче "Нива" – "Динамо".

Киевское "Динамо" 27 августа 2000 года провело один из самых ярких и результативных матчей в истории.

В 10-м чемпионате Украины в Тернополе подопечные тогда Валерия Лобановского обыграли местную "Ниву" – 3:7. При этом единственный раз в истории киевлян один из футболистов оформил в матче покер, а другой – хет-трик.

Четыре гола в игре забил грузинский форвард Георгий Деметрадзе, а три мяча на свой счет записал украинский хавбек Геннадий Мороз. При этом первые три гола гости оформили уже к пятой минуте встречи.

Вашему вниманию видео голов в историческом матче.

"Нива" (Тернополь) – "Динамо" (Киев) – 3:7 (1:4)

Голы: Филипенко (7), А.Капанадзе (50), Дгебуадзе (87) – Деметрадзе (2, 66, 74, 79), Мороз (3, 5, 40)

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" узнало всех возможных соперников в квалификации Лиги чемпионов.

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