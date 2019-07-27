1-й тур Премьер-лиги: расписание и где смотреть

В чемпионате Украины по футболу с 28 по 31 июля пройдут матчи 1-го тура розыгрыша Премьер-лиги сезона 2019/2020.

Поединки первенства растянуты на 4 дня из-за участия "Шахтера" и "Динамо" в Суперкубке Украины.

Увидеть поединки игрового дня можно было увидеть на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2", "2+2" и ZIK. Вашему вниманию расписание матчей.

28 июля, воскресенье

14:00, "Ворскла" (Полтава) - "Заря" (Луганск), Футбол 1

Полтава, стадион "Ворскла" им. А. Бутовского

Главный арбитр: Кутаков Д.А. (Киевская обл.)

30 июля, вторник

19:00, "Десна" (Чернигов) - "Львов" (Львов), Футбол 1

Чернигов, стадион им. Ю. Гагарина

Главный арбитр: Шурман Д.Л. (Киевская обл.)

19:00, "Колос" (Ковалевка) - "Мариуполь" (Мариуполь), Футбол 2

Киев, стадион "Оболонь-Арена"

Главный арбитр: Шурман Д.Л. (Киевская обл.)

31 июля, среда

19:00, "Днепр-1" (Днепр) - "Олимпик"(Донецк), 2+2

Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Бондарь И.И. (Киев)

19:00, "Александрия" (Александрия) - "Шахтер" (Донецк), Футбол 2

Александрия, КСК "Ника"

Главный арбитр: Абдула А.Б. (Харьков)

19:30, "Карпаты" (Львов) -"Динамо" (Киев), ZIK

Львов, стадион "Украина"

Главный арбитр: Копиевский В.В. (Кропивницкий)

Как сообщал OBOZREVATEL, перед стартом телеканалы "Футбол 1/2" достигли соглашения с украинской Премьер-лигой и получили эксклюзивные права на трансляцию всех матчей УПЛ в течение следующих трех сезонов.

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