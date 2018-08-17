1-й тур чемпионата Италии по футболу: расписание и где смотреть

В чемпионате Италии по футболу в субботу, 18 августа, стартует новый розыгрыш Серии А. Первенство начнет действующий обладатель золотых медалей "Ювентус", который сыграет в Вероне с "Кьево". Встреча интересна тем, что впервые в официальном матче в составе "старой сеньоры" выйдет Криштиану Роналду.
Кроме того, стоит отметить, что две встречи с участием команд из Генуи перенесены на более поздний срок, а остальные матчи начнутся с минуты молчания. Причина – трагедия с обрушением моста в Лигурии, где погибли, по меньшей мере, 35 человек.
Украинские любители Серии А впервые за долгое время смогут увидеть матчи любимых команд на ТВ. Игры покажут каналы "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию полное расписание стартового игрового дня чемпионата Италии.
Серия А. 1-й тур
18 августа (суббота)
19:00. "Кьево" – "Ювентус", "Футбол 1"
Верона, стадион "Маркантонио Бентегоди"
Главный арбитр: Фабрицио Паскуа
21:30. "Лацио" – "Наполи", "Футбол 1"
Рим, "Стадио Олимпико"
Главный арбитр: Лука Банти
19 августа (воскресенье)
19:00. "Торино" – "Рома", "Футбол 2"
Турин, стадион "Олимпико Гранде Торино"
Главный арбитр: Марко Ди Белло
21:30. "Болонья" – СПАЛ
Болонья, стадион "Ренато Даль-Ара"
Главный арбитр: Пьеро Джакомелли
21:30. "Эмполи" – "Кальяри"
Эмполи, стадион "Карло Кастеллани"
Главный арбитр: Даниэле Чиффи
21:30. "Парма" – "Удинезе"
Парма, стадион "Энио Тардини"
Главный арбитр: Джампаоло Кальварезе
21:30. "Сассуоло" – "Интер", "Футбол 2"
Реджо-нель-Эмилия, стадион "Мапеи"
Главный арбитр: Маурицио Мариани
20 августа (понедельник)
21:30. "Аталанта" – "Фрозиноне", "Футбол 2"
Бергамо, стадион "Атлети Адзурри д’Италия"
Главный арбитр: Марко Пиччинини
Матчи "Милан" – "Дженоа" и "Сампдория" – "Фиорентина" перенесены.
Как сообщал OBOZREVATEL, лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду открыл ресторан в Бразилии.
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