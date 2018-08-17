1-й тур чемпионата Италии по футболу: расписание и где смотреть

В чемпионате Италии по футболу в субботу, 18 августа, стартует новый розыгрыш Серии А. Первенство начнет действующий обладатель золотых медалей "Ювентус", который сыграет в Вероне с "Кьево". Встреча интересна тем, что впервые в официальном матче в составе "старой сеньоры" выйдет Криштиану Роналду.

Кроме того, стоит отметить, что две встречи с участием команд из Генуи перенесены на более поздний срок, а остальные матчи начнутся с минуты молчания. Причина – трагедия с обрушением моста в Лигурии, где погибли, по меньшей мере, 35 человек.

Украинские любители Серии А впервые за долгое время смогут увидеть матчи любимых команд на ТВ. Игры покажут каналы "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию полное расписание стартового игрового дня чемпионата Италии.

Серия А. 1-й тур

18 августа (суббота)

19:00. "Кьево" – "Ювентус", "Футбол 1"

Верона, стадион "Маркантонио Бентегоди"

Главный арбитр: Фабрицио Паскуа

21:30. "Лацио" – "Наполи", "Футбол 1"

Рим, "Стадио Олимпико"

Главный арбитр: Лука Банти

19 августа (воскресенье)

19:00. "Торино" – "Рома", "Футбол 2"

Турин, стадион "Олимпико Гранде Торино"

Главный арбитр: Марко Ди Белло

21:30. "Болонья" – СПАЛ

Болонья, стадион "Ренато Даль-Ара"

Главный арбитр: Пьеро Джакомелли

21:30. "Эмполи" – "Кальяри"

Эмполи, стадион "Карло Кастеллани"

Главный арбитр: Даниэле Чиффи

21:30. "Парма" – "Удинезе"

Парма, стадион "Энио Тардини"

Главный арбитр: Джампаоло Кальварезе

21:30. "Сассуоло" – "Интер", "Футбол 2"

Реджо-нель-Эмилия, стадион "Мапеи"

Главный арбитр: Маурицио Мариани

20 августа (понедельник)

21:30. "Аталанта" – "Фрозиноне", "Футбол 2"

Бергамо, стадион "Атлети Адзурри д’Италия"

Главный арбитр: Марко Пиччинини

Матчи "Милан" – "Дженоа" и "Сампдория" – "Фиорентина" перенесены.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду открыл ресторан в Бразилии.