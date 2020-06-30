1 июля пройдет спортивный квиз от Parimatch

Александр Чеканов Футбол 16:34, 30.06.2020

1 июля состоится спортивный онлайн квиз от Parimatch для представителей СМИ ко дню спортивного журналиста. Интеллектуальная игра пройдет в режиме онлайн с помощью Zoom-трансляции. Начало в 17:00.

Поэтому не стоит унывать дома, если можно приобщиться к квизу и зарядить свой вечер. И, конечно, чтобы профессиональный праздник удался по-настоящему, также будут разыграны приятные подарки.

Поэтому призываем провести вечер среды с пользой. Проверить свои знания футбола, пообщаться с коллегами, насладиться игрой и выиграть призы.

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Спорт Футбол

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