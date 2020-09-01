0:3 или перенос из Киева: СМИ сообщили о проблеме "Динамо" в Лиге чемпионов
Нидерландский АЗ готовится потребовать от киевского "Динамо" переноса матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов из столицы Украины на нейтральное поле.
Правительством Нидерландов Украина внесена в красную карантинную зону, и посещение нашей страны не рекомендуется. А по возвращении обязателен 14-дневный карантин, пишет Telegram-канал "Динамо" Киев Inside".
По его данным уже 1 сентября АЗ направит "Динамо" запрос о переносе матча из Киева в другую страну на основе нового медпротокола УЕФА. В случае отказа киевлянам будет засчитано техническое поражение 0:3. Альтернативным вариантом проведения игры является ее перенос в Польшу.
Напомним, матч "Динамо" – АЗ запланирован на 15-16 сентября.
Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, с кем сыграет "Динамо" в раунде плей-офф Лиги чемпионов, если пройдет АЗ.