0:3 или перенос из Киева: СМИ сообщили о проблеме "Динамо" в Лиге чемпионов

"Динамо" стартует в ЛЧ с третьего квалификационного раунда. ФК "Динамо" Киев

Нидерландский АЗ готовится потребовать от киевского "Динамо" переноса матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов из столицы Украины на нейтральное поле.

Правительством Нидерландов Украина внесена в красную карантинную зону, и посещение нашей страны не рекомендуется. А по возвращении обязателен 14-дневный карантин, пишет Telegram-канал "Динамо" Киев Inside".

Стало известно о возможном переносе игры "Динамо" с АЗ в Польшу. Telegram-канал "Динамо" Киев Inside"

По его данным уже 1 сентября АЗ направит "Динамо" запрос о переносе матча из Киева в другую страну на основе нового медпротокола УЕФА. В случае отказа киевлянам будет засчитано техническое поражение 0:3. Альтернативным вариантом проведения игры является ее перенос в Польшу.

Напомним, матч "Динамо" – АЗ запланирован на 15-16 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, с кем сыграет "Динамо" в раунде плей-офф Лиги чемпионов, если пройдет АЗ.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!