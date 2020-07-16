ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных, – где Украина

Международная федерация футбола (ФИФА) в четверг, 16 июля представила обновленный рейтинг лучших национальных сборных планеты.

Украинская команда по прежнему занимает 24-ю строчку с 1537 очками.

Соперники сборной Украины по финальному турниру чемпионата Европы расположились в пределах первой тридцатки: Нидерланды – четырнадцатые, Австрия – двадцать шестая.

Все соперники Украины по Лиге наций находятся выше нее: Испания (8), Швейцария (12) і Германия (15).

Из-за паузы в мировом футболе в связи с коронавирусом, каких либо изменений в рейтинге не произошло. Продолжают удерживать первенство бельгийцы. Вторая - сборная Франции, опередившая Бразилию.

Рейтинг ФИФА - места с 1-го по 14-е

Рейтинг ФИФА - места с 15-го по 29-е

Рейтинг ФИФА - места с 29-го по 40-е

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) представила новую форму сборной Украины, дизайн которой разработала компания Joma.

Кроме того, УАФ определилась с городами и стадионами, которые примут матчи Лиги наций.