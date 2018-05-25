Фанов "Ливерпуля" избили в центре Киева: стало известно, кто "отличился"

Неизвестные, которые напали вечером 24 мая на болельщиков футбольного клуба "Ливерпуль" в центре Киева, могут принадлежать к ультрас футбольного клуба ЦСКА (Киев).

Надпись этого клуба OBOZREVATEL рассмотрел на видео задержания нападавших, которое появилось в сети. На футболке одного из них написано "Все против нас, мы против всех!". А под ней видна надпись ЦСКА Киев.

Кроме того, эмблема на рукаве парня похожа на знак клуба.

В сети появилось сообщение, из которого стало понятно, что нападение совершили ультрас Trouble Company (ЦСКА, Киев). Об этом футбольные хулиганы написали в своем Instagram и на странице группы "Вконтакте".

"Праздник большого футбола торжественно входит в активную фазу. Первые бритиши получают в районе Олимпийского. Акция от Trouble Company (ЦСКА , Киев). К слову залп кучей подручных предметов от гостей столицы, пару акционеров задержаны", - говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители задержали двух человек, которые участвовали в драке с болельщиками английского футбольного клуба "Ливерпуль" в Киеве, и к управлению полиции доставили двух пострадавших иностранцев. В отношении двух задержанных составили административные протоколы по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).