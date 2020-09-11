Фанаты обратились к команде Милевского из-за протестов в Беларуси

Михаил Морозов Спорт 15:20, 11.09.2020

Фанаты брестского "Динамо", за которое выступает украинец Артем Милевский, выразили недовольство отсутствием реакции команды на протесты против президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Сколько стоит совесть?" – оставили они послание игрокам своей команды в виде граффити.

Послание фанатов брестского "Динамо" команде
Twitter Belultras

Напомним, что 9 августа после закрытия избирательных участков и "победы" Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси по всей стране начались протесты и жесткие задержания.

6 сентября в государстве прошли новые митинги против президента, который находился на этом посту уже пять сроков подряд.

Как сообщал OBOZREVATEL, серебряная призерка Олимпиады-2012 по художественной гимнастике Наталия Лещик призналась, что не может забыть пытки людей во время протестов в Беларуси.

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