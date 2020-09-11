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Фанаты обратились к команде Милевского из-за протестов в Беларуси

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Спорт
1,8 т.
Фанаты брестского 'Динамо'

Фанаты брестского "Динамо", за которое выступает украинец Артем Милевский, выразили недовольство отсутствием реакции команды на протесты против президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Сколько стоит совесть?" – оставили они послание игрокам своей команды в виде граффити.

Послание фанатов брестского "Динамо" команде

Напомним, что 9 августа после закрытия избирательных участков и "победы" Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси по всей стране начались протесты и жесткие задержания.

6 сентября в государстве прошли новые митинги против президента, который находился на этом посту уже пять сроков подряд.

Как сообщал OBOZREVATEL, серебряная призерка Олимпиады-2012 по художественной гимнастике Наталия Лещик призналась, что не может забыть пытки людей во время протестов в Беларуси.

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Протесты в БеларусиДинамо Брест
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