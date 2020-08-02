Фанатам "Динамо" поставили ультиматум из-за Луческу: спортивные итоги 1 августа

Ультрас "Динамо" поставили ультиматум из-за Луческу, а боец ММА "задушил" соперника, после чего напал на рефери. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 1 августа.

Кроме того, Ракицкий отреагировал на назначение Луческу в "Динамо" Киев и скандальный украинский боксер добыл победу нокаутом на первом шоу Усика. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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