Сын Холифилда ураганным нокаутом за 16 секунд дебютировал в профи-боксе

22-летний Эван Холифилд – сын легендарного экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Эвандера Холифилда, добыл яркую дебютную победу на профессиональном ринге.

На вечере бокса в Лас-Вегасе Холифилд-младший просто уничтожил своего соотечественника Ник Уинстеда, который оказался в нокауте уже на 16-й секунде первого раунда.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Evander Holyfield's son, Evan, just made his pro boxing debut and crushed his opponent 😱



Looking like the real deal.



(via @DAZN_USA)pic.twitter.com/lhd7TqISeX