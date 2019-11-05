Сын Холифилда ураганным нокаутом за 16 секунд дебютировал в профи-боксе

22-летний Эван Холифилд – сын легендарного экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Эвандера Холифилда, добыл яркую дебютную победу на профессиональном ринге.

На вечере бокса в Лас-Вегасе Холифилд-младший просто уничтожил своего соотечественника Ник Уинстеда, который оказался в нокауте уже на 16-й секунде первого раунда.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Evander Holyfield's son, Evan, just made his pro boxing debut and crushed his opponent 😱



Looking like the real deal.



(via @DAZN_USA)pic.twitter.com/lhd7TqISeX — Bleacher Report (@BleacherReport) November 3, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, главным боем вечера бокса в Лас-Вегасе стал поединок Сергей Ковалев - Сауль Альварес.

29-летний мексиканец добыл эффектную победу над 36-летним представителем России. Поединок завершился в 11-м раунде тяжелым нокаутом.

Позже появилось видео лучших моментов боя Ковалев - Альварес, а также была опубликована впечатляющая статистика ударов встречи.

Перед битвой переполненный зал в Лас-Вегасе освистал русского бойца.

Кроме того, сразу после нокаута Ковалева госпитализировали в местную клинику.

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