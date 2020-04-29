Емельяненко уличил во лжи росТВ: спортивные итоги 28 апреля

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко уличил во лжи канал "Россия 1", а чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершен.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 28 апреля.

Кроме того, российский комментатор Василий Уткин вступился за футболиста Евгения Фролова, который раскритиковал власти РФ. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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