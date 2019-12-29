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29 декабря • обновлено в 14:59
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Емельяненко получил травму

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Российский супертяжеловес Bellator Федор Емельяненко получил незначительное повреждение во время боя против Куинтона Джексона.

"Федор получил травму ноги при ударе, когда Джексон защитился. Думаем, что травма незначительна, есть гематома. Федор немного хромает", – цитирует ТАСС члена команды Емельяненко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Емельяненко (39–6–1) в субботу, 28 декабря, нокаутировал представителя США Куинтона Джексона (37–14–0).

Главный бой на японском турнире Bellator 237 прошел на "Сайтама Супер Арена" и завершился в первом же раунде нокаутом от россиянина.

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Автор
Максим Богданов
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