Экс-игрок "Шахтера" показал состояние "Донбасс Арены": спортивные итоги 18 декабря
Экс-футболист "Шахтера" отправился в родной Донецк и показал, как сейчас выглядит "Донбасс Арена", а Ломаченко объяснил, почему в контракте на бой с Лопесом не было опции реванша.
Кроме того, СМИ сообщили, что футболист сборной Украины отказался оставаться в "Шахтере" и переходит в "Аталанту".
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 18 декабря. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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