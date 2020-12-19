Экс-игрок "Шахтера" показал состояние "Донбасс Арены": спортивные итоги 18 декабря

Экс-футболист "Шахтера" отправился в родной Донецк и показал, как сейчас выглядит "Донбасс Арена", а Ломаченко объяснил, почему в контракте на бой с Лопесом не было опции реванша.

Кроме того, СМИ сообщили, что футболист сборной Украины отказался оставаться в "Шахтере" и переходит в "Аталанту".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 18 декабря. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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