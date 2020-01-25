Главная Новости
25 января • обновлено в 11:26
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости спорта

Экс-футболист сборной Украины забил победный гол и был выгнан с поля

1.7т
Читать материал на украинском

Украинский нападающий "Бурсаспора" Евгений Селезнев стал центральной фигурой в матче 19-го тура Первой лиги Турции.

Евгений Селезнев

Евгений Селезнев

DHA

Во втором тайме поединка против "Акхисара" Селезнев забил единственный и победный гол, ударом головой замкнув подачу партнера. До конца поединка 34-летний уроженец Макеевки не доиграл, получив на 88-й минуте вторую желтую карточку и покинув поле.

Для украинца этот гол стал четвертым подряд в матчах первенства Турции и 9-м в 18 матчах текущего сезона.

Евгений Селезнев

Евгений Селезнев

DHA

5 декабря Селезнев отличился забитым мячом в ворота "Эрзурума". Несмотря на это, его команда проиграла со счетом 2:4.

Евгений Селезнев

Евгений Селезнев

DHA

Новости
Что творит: Селезнев исполнил невероятный трюк в матче чемпионата Турции

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году Евгений угодил в скандал после подписания контракта с российской "Кубанью". Тогда свой переход в клуб из страны-агрессора Селезнев объяснил необходимостью кормить семью.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "чемпионат Турции" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
чемпионат Турции
Персона
Евгений Селезнев
Место
Турция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги