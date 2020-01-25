Украинский нападающий "Бурсаспора" Евгений Селезнев стал центральной фигурой в матче 19-го тура Первой лиги Турции.

Евгений Селезнев DHA

Во втором тайме поединка против "Акхисара" Селезнев забил единственный и победный гол, ударом головой замкнув подачу партнера. До конца поединка 34-летний уроженец Макеевки не доиграл, получив на 88-й минуте вторую желтую карточку и покинув поле.

Для украинца этот гол стал четвертым подряд в матчах первенства Турции и 9-м в 18 матчах текущего сезона.

Евгений Селезнев DHA

5 декабря Селезнев отличился забитым мячом в ворота "Эрзурума". Несмотря на это, его команда проиграла со счетом 2:4.

Евгений Селезнев DHA

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году Евгений угодил в скандал после подписания контракта с российской "Кубанью". Тогда свой переход в клуб из страны-агрессора Селезнев объяснил необходимостью кормить семью.

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