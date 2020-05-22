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22 мая • обновлено в 20:25
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Экс-футболист сборной России: коронавирус за неделю превратил абсолютно здорового человека в труп

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Комбаров назвал пандемию коронавируса серьезной проблемой.

Он также рассказал историю одного из своих знакомых, который умер от болезни буквально за неделю.

Дмитрий Комбаров

Дмитрий Комбаров

ФК "Крылья Советов"

"Лично знаю случай, когда коронавирус за неделю превратил абсолютно здорового человека в труп. У моего друга умер хороший знакомый. Инструктор по лыжам, которому было 40 лет. Это не фейк, человек имел прекрасное здоровье. После таких новостей, конечно, будешь по-другому относиться к риску заражения. Как играть, зная, что никто не застрахован? Никто в нынешних условиях не даст гарантий, что ты не заболеешь, а если заболеешь, то выздоровеешь", – цитирует Комбарова SportBox.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный российский футболист Павел Погребняк заразился коронавирусом.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
чемпионат России
Теги
сборная России по футболу ФК Крылья Советов
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