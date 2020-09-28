Экс-динамовец Хачериди о протестах: в Украине жесть была, в Беларуси поспокойнее

Бывший игрок киевского "Динамо" Евгений Хачериди прокомментировал протесты против нелегитимного президента Александра Лукашенко.

В интервью YouTube-каналу "ЧестнОК" футболист сравнил украинский Майдан и события, которые происходят в Беларуси.

"Я туда не лезу, потому что я сам украинец. Я не хочу это обсуждать, мне надо в футбол играть. С тем, что творится в стране, люди разберутся. Я на Майдане был. Мы приехали со сборов как раз в самое пекло. Там ужас творился. В Беларуси чуть поспокойнее. Тут тоже в Минске, я новости смотрю… Но в Украине жесть была", – сказал Хачериди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чемпионка мира по легкой атлетике Марина Арзамасова испугалась последствий и передумала идти против Лукашенко.