Главная Новости
8 декабря • обновлено в 09:55
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости спорта

Джошуа "пустил кровь" Руису в бою-реванше: спортивные итоги 7 декабря

782
Читать материал на украинском

Энтони Джошуа победил Энди Руиса в кровавом бою-реванше, а игрок НХЛ одним ударом отправил в нокаут вратаря. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 7 декабря.

Джошуа "пустил кровь" Руису в бою-реванше: спортивные итоги 7 декабря

Кроме того, девушке-бойцу UFC пришлось полностью раздеться на взвешивании и Поветкин сенсационно свел вничью проигранный бой. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Джошуа победил Руиса в кровавом бою-реванше

Игрок НХЛ одним ударом отправил в нокаут вратаря - опубликовано видео

Девушке-бойцу UFC пришлось полностью раздеться на взвешивании

Поветкин сенсационно свел вничью проигранный бой

"Вставай и дерись, сосунок": Усик столкнулся с Чисорой перед боем Джошуа-Руис

Лидер сборной Украины забил фантастический дебютный гол в Италии

Донецкую веб-проститутку, сбежавшую в Россию, лишили "золота" на фитнес-турнире

Жена Хачериди похвасталась горячим фото с отдыха

Россия нашла способ попасть на Олимпиаду вопреки WADA

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги