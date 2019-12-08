Джошуа "пустил кровь" Руису в бою-реванше: спортивные итоги 7 декабря

Энтони Джошуа победил Энди Руиса в кровавом бою-реванше, а игрок НХЛ одним ударом отправил в нокаут вратаря. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 7 декабря.

Кроме того, девушке-бойцу UFC пришлось полностью раздеться на взвешивании и Поветкин сенсационно свел вничью проигранный бой. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Джошуа победил Руиса в кровавом бою-реванше

Игрок НХЛ одним ударом отправил в нокаут вратаря - опубликовано видео

Девушке-бойцу UFC пришлось полностью раздеться на взвешивании

Поветкин сенсационно свел вничью проигранный бой

"Вставай и дерись, сосунок": Усик столкнулся с Чисорой перед боем Джошуа-Руис

Лидер сборной Украины забил фантастический дебютный гол в Италии

Донецкую веб-проститутку, сбежавшую в Россию, лишили "золота" на фитнес-турнире

Жена Хачериди похвасталась горячим фото с отдыха

Россия нашла способ попасть на Олимпиаду вопреки WADA

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!