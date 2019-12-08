Джошуа "пустил кровь" Руису в бою-реванше: спортивные итоги 7 декабря

Энтони Джошуа победил Энди Руиса в кровавом бою-реванше, а игрок НХЛ одним ударом отправил в нокаут вратаря. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 7 декабря.
Кроме того, девушке-бойцу UFC пришлось полностью раздеться на взвешивании и Поветкин сенсационно свел вничью проигранный бой. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Джошуа победил Руиса в кровавом бою-реванше
Игрок НХЛ одним ударом отправил в нокаут вратаря - опубликовано видео
Девушке-бойцу UFC пришлось полностью раздеться на взвешивании
Поветкин сенсационно свел вничью проигранный бой
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