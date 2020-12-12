Джошуа и Пулев устроили стычку на взвешивании: спортивные итоги 11 декабря

Джошуа и Пулев едва не подрались на взвешивании, а "Шахтер" узнал всех возможных соперников в 1/16 финала Лиги Европы.

Кроме того, знаменитая фитоняшка поразила сеть идеальным телом в крошечном бикини и украинский промоутер Усика поставил точку в ситуации с контрактом Александра.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 11 декабря. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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