Джигурда бросил вызов Емельяненко и оскорбил Соловьева

Российский актер Никита Джигурда вызвал на боксерский поединок бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

"Это не хайп и не договоренность ради пиара. Это реальность сегодняшней жизни. Я отвечаю за свои слова и не откажусь от них! Уверен в том, что после своего оскорбительного комментария в мой адрес, Александр Емельяненко не побоится выйти со мной на боксерский ринг и ответит за свои необдуманные, унижающие мою честь фразы, размноженные серьезными изданиями", – написал Джигурда у себя в Instagram.

Никита Джигурда МК

Он выразил уверенность в том, Емельяненко-младший является человеком слова, в отличие от пропагандиста Владимира Соловьева.

"Уверен, что любимый и уважаемый мною (в отличие от Владимира Соловьева) Александр Емельяненко не такой же понтарь, как вечерний муд*звон, засс*вший выйти со мной на боксерский ринг!" – добавил актер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Емельяненко, комментируя слова Джигурды, который вызвал на бой Соловьева, заявил, что у них обоих "песок из задницы сыпется".

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