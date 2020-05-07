Главная Новости
7 мая • обновлено в 16:45
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости спорта

Джигурда бросил вызов Емельяненко и оскорбил Соловьева

4.2т
Читать материал на украинском

Российский актер Никита Джигурда вызвал на боксерский поединок бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

"Это не хайп и не договоренность ради пиара. Это реальность сегодняшней жизни. Я отвечаю за свои слова и не откажусь от них! Уверен в том, что после своего оскорбительного комментария в мой адрес, Александр Емельяненко не побоится выйти со мной на боксерский ринг и ответит за свои необдуманные, унижающие мою честь фразы, размноженные серьезными изданиями", – написал Джигурда у себя в Instagram.

Никита Джигурда

Никита Джигурда

МК

Он выразил уверенность в том, Емельяненко-младший является человеком слова, в отличие от пропагандиста Владимира Соловьева.

"Уверен, что любимый и уважаемый мною (в отличие от Владимира Соловьева) Александр Емельяненко не такой же понтарь, как вечерний муд*звон, засс*вший выйти со мной на боксерский ринг!" – добавил актер.

Это не хайп и не договорённость ради пиара. Это реальность сегодняшней жизни. Я отвечаю за свои слова и не откажусь от них! Уверен в том, что после своего оскорбительного комментария в мой адрес, Александр Емельяненко не побоится выйти со мной на боксёрский ринг и ответит за свои необдуманные, унижающие мою честь фразы, размноженные серьёзными изданиями. Уверен, что любимый и уважаемый мною (в отличии от Владимира Соловьёва) Александр Емельяненко не такой же понтарь и пиздабол, как вечерний мудозвон, зассавший выйти со мной на боксёрский ринг! ✌️😎🤘 #джигурда #артист #поэт #эзотерик #оккультист #дуэль #бокс #поединок #соперник @alexemelyanenko #александремельяненко #театр🎭 #love❤️

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Емельяненко, комментируя слова Джигурды, который вызвал на бой Соловьева, заявил, что у них обоих "песок из задницы сыпется".

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Александр Емельяненко Владимир Соловьев Никита Джигурда
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
28
Смешно
7
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Вася Дядя
Вася Дядя
Никита, лучше дуэль на пистолетах! Так у тебя хоть шанс выжить будет.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Спорт

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:– названа новая дата.

    Подтвержденные случаи: 13 691.

    Вылечились: 2396. Умерли: 340.

  • В мире заболели уже более 3,8 миллиона человек, погибли – более 265 тысяч.

  • Рада приняла два важных законопроекта: о страховании медиков с COVID-19 и бесплатном тестировании.

  • Пик заболеваемости коронавирусом в Украине может сместиться на 10 дней – названа новая дата.

  • Россия ворвалась в топ-5 антирейтинга по коронавирусу: статистика стремительно растет.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
G2
VS
c0ntact
Победа G2 c форой в -1,5 карты
1.60 Сделать ставку
forZe
VS
Unique
Победа forZe с форой в -1,5 карты
1.45 Сделать ставку
Team Spirit
VS
Nemiga
Победа Team Spirit с форой в -1,5 карты
2,00 Сделать ставку
Winstrike
VS
Gambit Youngsters
Победа Gambit Youngsters
2,03 Сделать ставку
Динамо Брест
VS
Динамо Минск
Победа Динамо Брест с форой (0)
1.57 Сделать ставку
Смолевичи
VS
БАТЭ
Победа БАТЭ с форой (-1.5)
1.79 Сделать ставку
Витебск
VS
Шахтер Солигорск
Инд. тотал Шахтера больше 1.5
2.04 Сделать ставку
Ислочь
VS
Белшина
Инд. тотал Ислочи больше 1.5
1.96 Сделать ставку
Renegades
VS
Ground Zero
Победа Renegades на первой карте с форой в -6,5 раундов
1.65 Сделать ставку
Cloud9
VS
Envy
Тотал больше 2,5 карт
1.90 Сделать ставку