Двукратная чемпионка Европы из России Дарья Клишина отказалась голосовать за поправки в Конституцию

Михаил Морозов Спорт 11:15, 3.06.2020

Двукратная чемпионка Европы по прыжкам в длину в помещении россиянка Дарья Клишина, которая проживает в США, заявила, что не пошла бы голосовать за поправки в Конституцию родной страны.

"Я очень далека от политики, не лезу в нее. Пошла бы я голосовать за поправки в Конституцию? Нет, потому что я некомпетентна в этих вопросах", – цитирует слова Клишиной издание Чемпионат.

Дарья Клишина
@dariaklishina

Отметим, что одной из главных поправок в Конституцию РФ является обнуление сроков президента страны Владимира Путина, которое позволит ему снова баллотироваться на пост главы государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ветеран ЦСКА Владимир Пономарев наехал на Путина после его обращения к гражданам России на тему коронавируса.

Комментировать
Спорт

Смотрите также

ЕС и Британия вслед за Канадой выступили против возвращения России в G7

"Гражданская война": Fashion-директор Vogue Ukraine оскандалилась с высказыванием об Украине

ФСБ обнародовала видео похищения и допроса украинского воина в Крыму: в ВСУ заявили о фейке

Пытал военных ВСУ: в Мариуполе поймали террориста из "группы Безлера"

В Украину под видом пиджаков завозят тонны контрабанды: как раскрыли масштабную аферу