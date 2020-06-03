Двукратная чемпионка Европы по прыжкам в длину в помещении россиянка Дарья Клишина, которая проживает в США, заявила, что не пошла бы голосовать за поправки в Конституцию родной страны.

"Я очень далека от политики, не лезу в нее. Пошла бы я голосовать за поправки в Конституцию? Нет, потому что я некомпетентна в этих вопросах", – цитирует слова Клишиной издание Чемпионат.

Дарья Клишина @dariaklishina

Отметим, что одной из главных поправок в Конституцию РФ является обнуление сроков президента страны Владимира Путина, которое позволит ему снова баллотироваться на пост главы государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ветеран ЦСКА Владимир Пономарев наехал на Путина после его обращения к гражданам России на тему коронавируса.

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