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3 июня • обновлено в 11:29
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Двукратная чемпионка Европы из России Дарья Клишина отказалась голосовать за поправки в Конституцию

1.8т
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Двукратная чемпионка Европы по прыжкам в длину в помещении россиянка Дарья Клишина, которая проживает в США, заявила, что не пошла бы голосовать за поправки в Конституцию родной страны.

"Я очень далека от политики, не лезу в нее. Пошла бы я голосовать за поправки в Конституцию? Нет, потому что я некомпетентна в этих вопросах", – цитирует слова Клишиной издание Чемпионат.

Дарья Клишина

Дарья Клишина

@dariaklishina

Отметим, что одной из главных поправок в Конституцию РФ является обнуление сроков президента страны Владимира Путина, которое позволит ему снова баллотироваться на пост главы государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ветеран ЦСКА Владимир Пономарев наехал на Путина после его обращения к гражданам России на тему коронавируса.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
легкая атлетика
Персона
Владимир Путин
Тег
Конституция
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