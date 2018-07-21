Двойной навар: билеты на Суперкубок продают в три раза дороже

Суперкубок Украины ждет аншлаг на трибунах, хотя небольшая часть билетов еще не продана. Тикеты пока остаются в кассах (по 250 и 510 грн.) и на руках у перекупщиков.

Спекулянты привычно запаслись билетами разных категорий, и сейчас не упускают возможности заработать. Самые дешевые по номиналу пропуска (90 грн.) уходят с рук почти в три раза дороже - по 250 грн. При этом сами перекупщики довольно спокойны и уверяют, что большой ажиотаж и интерес к матчу позволит продать все билеты.

В пятницу после обеда, за день до матча, у касс стадиона "Черноморец" наблюдалось лишь несколько человек, облаченных в бело-голубые цвета "Динамо". Но касса по старой привычке закрылась в 17:00, и после желающих найти билет почти не было.

Сегодня на трибунах ожидается аншлаг, несмотря на довольно высокую стоимость билетов. Некоторые одесские болельщики в соц. сетях жаловались, что хотели бы попасть на матч, но не готовы выложить по 400-500 грн. за оставшиеся в продаже пропуска.

"Динамо" и "Шахтер" встретятся сегодня в матче за Суперкубок Украины 2018, который начнется на одесском стадионе "Черноморец" в 21:00.