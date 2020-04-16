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16 апреля • обновлено в 11:05
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Душевнобольной псих: Соловьев еще раз ответил Уткину

2.3т
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Российский пропагандист Владимир Соловьев засыпал новыми оскорблениями спортивного комментатора Василия Уткина, который ранее вызвал коллегу на Versus Buttle.

В эфире своего YouTube-канала Соловьев посвятил оппоненту часовое видео, в котором, в частности, заподозрил Уткина в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Василий Уткин и Владимир Соловьев

Василий Уткин и Владимир Соловьев

"Чемпионат"

"Василий очень часто использует педерастическую тему и терминологию, которую мужики-то не используют. Василий, мужчины так не говорят. Я в любом случае не принял бы вызов, так как не считаю Уткина равным себе, а дуэль возможна только между равными. Я бы его ударил, если бы он был здоров. В 90-х за такой гнилой базар он бы отвечал. Но, так как он болен, то отвечать невозможно. Он – сумасшедший, душевнобольной", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Уткин и Владимир Соловьев устроили жесткую перепалку в социальной сети Twitter, вспомнив о Киеве.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Владимир Соловьев Василий Уткин
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Комментарии
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Khui Andjei
Khui Andjei
Уткин , приезжай на Украину .Тут для заднеприводных раздолье .
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К**п Злой
К**п Злой
Khui Andjei, я так понял, что ты один из них? Хе-хе...
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
А Соловьев не душевнобольной псих он просто кокаинист и просто корыстный безпринципный шизофреник )))))))))
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