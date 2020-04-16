Душевнобольной псих: Соловьев еще раз ответил Уткину

Российский пропагандист Владимир Соловьев засыпал новыми оскорблениями спортивного комментатора Василия Уткина, который ранее вызвал коллегу на Versus Buttle.

В эфире своего YouTube-канала Соловьев посвятил оппоненту часовое видео, в котором, в частности, заподозрил Уткина в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Василий Уткин и Владимир Соловьев "Чемпионат"

"Василий очень часто использует педерастическую тему и терминологию, которую мужики-то не используют. Василий, мужчины так не говорят. Я в любом случае не принял бы вызов, так как не считаю Уткина равным себе, а дуэль возможна только между равными. Я бы его ударил, если бы он был здоров. В 90-х за такой гнилой базар он бы отвечал. Но, так как он болен, то отвечать невозможно. Он – сумасшедший, душевнобольной", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Уткин и Владимир Соловьев устроили жесткую перепалку в социальной сети Twitter, вспомнив о Киеве.

Когда состоится бой Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!