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20 мая • обновлено в 15:42
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Звезду "Динамо" Артема Беседина избили собутыльники: опубликовано видео нокаута

2.4т
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В сети появилось видео, на котором сидящего на стуле нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина подло ударил по лицу один из его собутыльников.

Автор ролика, который появился на YouTube-канале "Жестокий футбол", утверждает, что видеозапись была сделана в 2016 году. На ней футболист отдыхает на квартире в компании гопников. В один момент между ним и одним из его собутыльников возник спор, в ходе которого они обменялись нецензурными ругательствами. Беседин ответил на оскорбление в свой адрес и моментально получил удар по лицу, который сбил его со стула. Предупреждаем, видео содержит нецензурную брань и может быть неприемлемым для некоторых пользователей (18+).

Артем Беседин

Артем Беседин

Отметим, что в марте 2016 года Артем дебютировал за "Динамо" под руководством Сергея Реброва, а уже в ноябре сыграл свой первый матч за сборную Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее УЕФА принял окончательное решение по допинг-скандалу Беседина.

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Персона
Артем Беседин
Тег
ФК Динамо Киев
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