Звездный одноклубник Малиновского может закончить карьеру после измены жены
Йосип Иличич может закончить карьеру после измены жены.
Один из одноклубников Руслана Малиновского по "Аталанте" звездный словенец Йосип Иличич может закончить карьеру после измены жены.
Как сообщает издание Soccerladuma, футболист решил сделать сюрприз своей второй половинке и неожиданно приехал домой, но застал ее в постели с другим мужчиной. После этого Иличич впал в депрессию и начал задумываться о том, чтобы повесить бутсы на гвоздь.
Отметим, что сезон 2019/20 стал пока что лучшим в его профессиональной карьере. Он принял участие в 34 матчах за "Аталанту", забив 21 гол и отдав 9 результативных передач. 32-летний словенец также установил два исторических рекорда Лиги чемпионов в ответном поединке 1/8 финала турнира против "Валенсии".
Как сообщал OBOZREVATEL, клуб из Бергамо, за который выступают Малиновский и Иличич занял третье место в итальянской Серии А и забронировал себе место в групповом раунде ЛЧ 2020/21.