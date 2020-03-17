Звездные гонщики проводят карантин с шикарными красотками: в сеть попали сочные фото

Итальянские мотогонщики Марко Меландри и Микель Фабрицио, известные по выступлениям в Мировом супербайке, показали в Instagram фото подруг, с которыми они проводят карантин.

Об этом сообщает "Чемпионат".

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всем мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия, в том числе авто- и мотогонки.

Как сообщал OBOZREVATEL, футбольный клуб "Челси" собирается наказать одного из игроков команды, нарушившего карантин.

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