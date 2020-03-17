Главная Новости
17 марта • обновлено в 05:12
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

Звездные гонщики проводят карантин с шикарными красотками: в сеть попали сочные фото

586
Читать материал на украинском

Итальянские мотогонщики Марко Меландри и Микель Фабрицио, известные по выступлениям в Мировом супербайке, показали в Instagram фото подруг, с которыми они проводят карантин.

Об этом сообщает "Чемпионат".

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всем мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия, в том числе авто- и мотогонки.

Как сообщал OBOZREVATEL, футбольный клуб "Челси" собирается наказать одного из игроков команды, нарушившего карантин.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "мотогонки" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
мотогонки
Место
Италия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Шахтер
VS
Динамо
Победа Динамо с форой в +1,0 мяча
1.68 Сделать ставку
Карпаты
VS
Мариуполь
Ничья
3.35 Сделать ставку
Ворскла
VS
Львов
Победа Ворсклы с нулевой форой
1.60 Сделать ставку
Днепр-1
VS
Олимпик
Победа Днепра-1 с нулевой форой
1.57 Сделать ставку
Александрия
VS
Заря
Победа Александрии с нулевой форой
2,00 Сделать ставку
Колос
VS
Десна
Победа Десны
2,02 Сделать ставку
Вакцина от COVID-19 будет найдена в 2020 году
1.75 Сделать ставку
Курс доллара на 1.07.2020 будет выше 30.5 гривен
2.00 Сделать ставку
Сезон в УПЛ будет приостановлен и доигран позже
1.44 Сделать ставку
Евро-2020 будет перенесен на 2021 год
2.00 Сделать ставку