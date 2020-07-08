Австралийская серфингистка и модель Холи-Дейзи Хоффи произвела настоящий фурор на своих поклонников в Instagram, показав в каком наряде она праздновала день рождения.

На снимке, который спортсменка выложила на всеобщее обозрение миллиону фолловеров, она полностью обнаженная позирует со своим парнем.

" Костюм на день рождения", – подписала фотографию девушка.

Звездная серфингистка устроила день рождения в нудистском стиле Instagram Холи-Дейзи Хоффи

Звездная серфингистка устроила день рождения в нудистском стиле Instagram Холи-Дейзи Хоффи

Звездная серфингистка устроила день рождения в нудистском стиле Instagram Холи-Дейзи Хоффи

Звездная серфингистка устроила день рождения в нудистском стиле Instagram Холи-Дейзи Хоффи

Звездная серфингистка устроила день рождения в нудистском стиле Instagram Холи-Дейзи Хоффи

Звездная серфингистка устроила день рождения в нудистском стиле Instagram Холи-Дейзи Хоффи

Звездная серфингистка устроила день рождения в нудистском стиле Instagram Холи-Дейзи Хоффи

Звездная серфингистка устроила день рождения в нудистском стиле Instagram Холи-Дейзи Хоффи

Звездная серфингистка устроила день рождения в нудистском стиле Instagram Холи-Дейзи Хоффи

Звездная серфингистка устроила день рождения в нудистском стиле Instagram Холи-Дейзи Хоффи

Звездная серфингистка устроила день рождения в нудистском стиле Instagram Холи-Дейзи Хоффи

Звездная серфингистка устроила день рождения в нудистском стиле Instagram Холи-Дейзи Хоффи

Стоит отметить, у Холи-Дейзи есть сестра Элли-Джин Коффи - тоже серфингистка, обладающая крайне привлекательной внешностью. Спортсменка не стесняется делиться с подписчиками своими откровенными снимками.

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