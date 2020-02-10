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11 февраля • обновлено в 01:43
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Звездная пара Иглесиас и Курникова "строго секретно" вновь стали родителями

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Популярная в прошлом российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз.

Об этом в эфире чилийской радиопрограммы ADN сообщил старший брат Иглесиаса, Хулио Хосе, отметив, что пол ребенка пока является секретом.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз, заявил брат певца

Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз, заявил брат певца

О том, что россиянка на седьмом месяце беременности, стало известно в январе. Так, папарацци поймали под свой прицел Курникову и Иглесиаса во время отдыха на личной яхте.

В 2017 году у пары родились близнецы Николас и Люси.

#happynewyear #сновымгодом 🎈

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38-летняя Курникова и 44-летний Иглесиас вместе с 2001 года и обычно избегают публичности.

Как сообщал OBOZREVATEL, Курникова и Иглесиас позабавили своих поклонников трогательным видео с близнецами.

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Автор
Денис Карпов
Персоны
Энрике Иглесиас Анна Курникова
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