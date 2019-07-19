Звезда сборной Украины по баскетболу женился на сербской волейболистке: фото красотки

Центровой "Барселоны" и сборной Украины по баскетболу Артем Пустовой женился на сербской волейболистке Мине Томич. Свадебными снимками молодожены поделись в социальных сетях.

Мина Томич и Артем Пустовой ua.tribuna.com

Напомним, ранее Пустовой играл за "Химик" (Южный). Именно во время выступлений за этот клуб Артем познакомился с Миной, которая в то время защищала цвета волейбольного "Химика". Ослепительная блондинка Томич в последнем сезоне выступала за один из итальянских клубов, после чего завершила карьеру, переехав к любимому в Барселону.

Артем Пустовой и Мина Томич ua.tribuna.com

25-летняя Томич по праву считается одной из самых красивых волейболисток мира, так что Пустовой определенно не промахнулся с выбором. Предлагаем читателям в этом убедиться.

Страница "ВКонтакте" Мины Томич

Страница "ВКонтакте" Мины Томич

Страница "ВКонтакте" Мины Томич

Страница "ВКонтакте" Мины Томич

Страница "ВКонтакте" Мины Томич

Страница "ВКонтакте" Мины Томич

Страница "ВКонтакте" Мины Томич

Напомним, что накануне "Барселона" приняла решение относительно будущего Артема Пустового в каталонского клубе.

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