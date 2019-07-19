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Звезда сборной Украины по баскетболу женился на сербской волейболистке: фото красотки

2.8т Читать материал на украинском

Центровой "Барселоны" и сборной Украины по баскетболу Артем Пустовой женился на сербской волейболистке Мине Томич. Свадебными снимками молодожены поделись в социальных сетях.

Мина Томич и Артем Пустовой

Мина Томич и Артем Пустовой

ua.tribuna.com

Напомним, ранее Пустовой играл за "Химик" (Южный). Именно во время выступлений за этот клуб Артем познакомился с Миной, которая в то время защищала цвета волейбольного "Химика". Ослепительная блондинка Томич в последнем сезоне выступала за один из итальянских клубов, после чего завершила карьеру, переехав к любимому в Барселону.

Артем Пустовой и Мина Томич

Артем Пустовой и Мина Томич

ua.tribuna.com

25-летняя Томич по праву считается одной из самых красивых волейболисток мира, так что Пустовой определенно не промахнулся с выбором. Предлагаем читателям в этом убедиться.

Звезда сборной Украины по баскетболу женился на сербской волейболистке: фото красотки

Страница "ВКонтакте" Мины Томич

Звезда сборной Украины по баскетболу женился на сербской волейболистке: фото красотки

Страница "ВКонтакте" Мины Томич

Звезда сборной Украины по баскетболу женился на сербской волейболистке: фото красотки

Страница "ВКонтакте" Мины Томич

Звезда сборной Украины по баскетболу женился на сербской волейболистке: фото красотки

Страница "ВКонтакте" Мины Томич

Звезда сборной Украины по баскетболу женился на сербской волейболистке: фото красотки

Страница "ВКонтакте" Мины Томич

Звезда сборной Украины по баскетболу женился на сербской волейболистке: фото красотки

Страница "ВКонтакте" Мины Томич

Звезда сборной Украины по баскетболу женился на сербской волейболистке: фото красотки

Страница "ВКонтакте" Мины Томич

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Персона
Артем Пустовой
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