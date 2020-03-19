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19 марта • обновлено в 02:27
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Звезда рестлинга опубликовала обжигающие фото в белье

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Барбара Джин Бланк, более известная под псевдонимом Келли Келли, является американской моделью и звездой рестлинга.

В 2006 году девушка привлекла внимание американского продюсера Джона Лауринайтиса, который в то время работал в кадровой службе организации World Wrestling Entertainment (WWE). В 2011 году ей удалось завоевать титул чемпионки WWE среди див, но она продержалась на вершине всего четыре месяца.

Барбара Джин Бланк

Барбара Джин Бланк

@thebarbieblank

Барбара Джин Бланк

Барбара Джин Бланк

@thebarbieblank

Бланк долгое время встречалась с суперзвездой рестлинга Эндрю Мартином, который умер в 2009 году, и была замужем за хоккеистом Шелдоном Сурэем, но их брак продержался всего год.

В 2017 году она снова вернулась в WWE, где имеет огромную популярность среди фанатов. Благодаря своей привлекательной внешности, девушка не только участвует в поединках, а и часто появляется на пресс-конференциях и благотворительных мероприятиях во время туров промоушна.

Барбара Джин Бланк

Барбара Джин Бланк

@thebarbieblank

Барбара Джин Бланк

Барбара Джин Бланк

@thebarbieblank

Барбара Джин Бланк

Барбара Джин Бланк

@thebarbieblank

Барбара Джин Бланк

Барбара Джин Бланк

@thebarbieblank

Барбара Джин Бланк

Барбара Джин Бланк

@thebarbieblank

Барбара Джин Бланк

Барбара Джин Бланк

@thebarbieblank

Как сообщал OBOZREVATEL, домашнюю эротику знаменитой американской рестлерши Джозин Алекси Офферман слили в сеть.

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Тема
рестлинг
Место
США
Тег
модель
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