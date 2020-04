Знаменитый теннисист рассказал о сексе перед играми

Знаменитый французский теннисист Пер Бенуа, который выигрывал четыре раза турниры АТР (три из них в одиночном разряде), признался, что часто занимался сексом перед поединками.

В Instagram у 30-летнего игрока сборной Франции завязался следующий диалог со швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой.

Вавринка: "Когда-нибудь занимался сексом за час до матча?"

Бенуа: "Да"

Wawrinka: Ever had sex an hour before a match?



Paire: Yes



W: Where, when, how, w/ whom?



P: I’m not saying more



W: At least the city



P: There’s many cities



W: Say just one



P: Paris



W: So you had sex in the locker room?



P: No because you know in Paris the hotel is close 😭 pic.twitter.com/areJoMMfFP