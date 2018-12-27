Из знаменитых украинских спортсменов сделали "Симпсонов"

Украинский художник Роман Кондратенко решил продемонстрировать, как бы выглядели известные спортсмены Украины во вселенной американского мультсериала "Симпсоны".
Автор уже нарисовал футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко, голкипера "Реала" Андрея Лунина, динамовцев Виктора Цыганкова и Николая Шапаренко, а также дзюдоистку Дарью Белодед.
Футболисты успели поделиться снимками у себя в соцсетях, собрав сотни восторженных комментариев. OBOZREVATEL предлагает читателям также посмотреть на звезд украинского спорта с необычной стороны.
Александр Зинченко
instagram.com/iamrommio
Виктор Цыганков
instagram.com/iamrommio
Дарья Белодед
instagram.com/iamrommio
Андрей Лунин с подругой Настей Томазовой
instagram.com/iamrommio
Николай Шапаренко
instagram.com/iamrommio
Как сообщал OBOZREVATEL, Белодед, которая стала чемпионкой планеты в 2018 году, признана лучшей дзюдоисткой мира в весовой категории до 48 килограмм.
Ранее Дарья призналась, что не променяет гражданство нашей страны ни на любое другое.