Из знаменитых украинских спортсменов сделали "Симпсонов"

Украинский художник Роман Кондратенко решил продемонстрировать, как бы выглядели известные спортсмены Украины во вселенной американского мультсериала "Симпсоны".

Автор уже нарисовал футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко, голкипера "Реала" Андрея Лунина, динамовцев Виктора Цыганкова и Николая Шапаренко, а также дзюдоистку Дарью Белодед.

Футболисты успели поделиться снимками у себя в соцсетях, собрав сотни восторженных комментариев. OBOZREVATEL предлагает читателям также посмотреть на звезд украинского спорта с необычной стороны.

Александр Зинченко instagram.com/iamrommio

Виктор Цыганков instagram.com/iamrommio

Дарья Белодед instagram.com/iamrommio

Андрей Лунин с подругой Настей Томазовой instagram.com/iamrommio

Николай Шапаренко instagram.com/iamrommio

Как сообщал OBOZREVATEL, Белодед, которая стала чемпионкой планеты в 2018 году, признана лучшей дзюдоисткой мира в весовой категории до 48 килограмм.

Ранее Дарья призналась, что не променяет гражданство нашей страны ни на любое другое.