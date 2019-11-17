Знаменитую российскую фитнес-модель засняли полностью голой

Вице-чемпионка чемпионата России по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнесу 2014 года в категории бодифитнес-юниорки Валерия Гузенкова вызвала переполох в сети своей эротикой .

26-летняя уроженку Москвы, которая входит в пятерку самых популярных фитнес-блогеров рунета, засняли в США полностью обнаженной.

Девушка часто радует свои 368 тысяч подписчиков в Instagram провокационными снимками, и не скрывает, что у нее ненатуральная грудь, но абсолютно голой до этого момента никогда не снималась.

Валерия Гузенкова Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова Instagram Валерии Гузенковой

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