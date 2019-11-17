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17 ноября • обновлено в 15:23
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Знаменитую российскую фитнес-модель засняли полностью голой

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Вице-чемпионка чемпионата России по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнесу 2014 года в категории бодифитнес-юниорки Валерия Гузенкова вызвала переполох в сети своей эротикой .

26-летняя уроженку Москвы, которая входит в пятерку самых популярных фитнес-блогеров рунета, засняли в США полностью обнаженной.

Девушка часто радует свои 368 тысяч подписчиков в Instagram провокационными снимками, и не скрывает, что у нее ненатуральная грудь, но абсолютно голой до этого момента никогда не снималась.

Валерия Гузенкова

Валерия Гузенкова

Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова

Валерия Гузенкова

Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова

Валерия Гузенкова

Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова

Валерия Гузенкова

Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова

Валерия Гузенкова

Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова

Валерия Гузенкова

Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова

Валерия Гузенкова

Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова

Валерия Гузенкова

Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова

Валерия Гузенкова

Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова

Валерия Гузенкова

Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова

Валерия Гузенкова

Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова

Валерия Гузенкова

Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова

Валерия Гузенкова

Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова

Валерия Гузенкова

Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова

Валерия Гузенкова

Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова

Валерия Гузенкова

Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова

Валерия Гузенкова

Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова

Валерия Гузенкова

Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова

Валерия Гузенкова

Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова

Валерия Гузенкова

Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова

Валерия Гузенкова

Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова

Валерия Гузенкова

Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова

Валерия Гузенкова

Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова

Валерия Гузенкова

Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова

Валерия Гузенкова

Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова

Валерия Гузенкова

Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова

Валерия Гузенкова

Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова

Валерия Гузенкова

Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова

Валерия Гузенкова

Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова

Валерия Гузенкова

Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова

Валерия Гузенкова

Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова

Валерия Гузенкова

Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова

Валерия Гузенкова

Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова

Валерия Гузенкова

Instagram Валерии Гузенковой

Валерия Гузенкова

Валерия Гузенкова

Instagram Валерии Гузенковой

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Дрочите, хох.лы на русских девок, ваши все по трассам стоят)
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Franta Bonanta, вислоухие нынче стали гейропейцами. Не интересны им девчонки, не свои не русские
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