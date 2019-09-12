Знаменитая украинская теннисистка показала "горячий контент" и возбудила Instagram

Третья ракетка Украины Леся Цуренко вызвала настоящий шквал комментариев в Instagram, выложив пикантный снимок.

Фотограф попытался сделать портрет украинки, но захватил и пикантную часть тела спортсменки.

"Видно, что Леся уже хочет своего Монфиса", "Горячий контент пошел", "Кто-то начал поиски супруга в инсте", - шутят юзеры под кадром.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Леся Цуренко произвела бурный восторг фанатов своим фото из испанской клиники на котором она была запечатлена с глубоким декольте.

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