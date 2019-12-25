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25 декабря • обновлено в 19:47
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Знаменитая украинская спортсменка снялась для эротического календаря

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Капитан сборной Украины по волейболу Надежда Кодола приняла участие в съемках для эротического календаря своей команды.

31-летняя уроженка села Микуличин (Яремчанский городском совете Ивано-Франковской области) вместе со своими одноклубницами по французскому Racing Club de Cannes без стеснения разделись перед фотографами.

RC Cannes 💙💛 Calendar 2020

Публикация от Nadya Kodola (@nadyakodola)

Календарь можно приобрести за 17 евро.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть видео сделанное за кулисами сьемки, а также некоторые кадры из личного архива украинки.

Знаменитая украинская спортсменка снялась для эротического календаря

кадр из видео

Знаменитая украинская спортсменка снялась для эротического календаря

кадр из видео

Знаменитая украинская спортсменка снялась для эротического календаря

кадр из видео

Знаменитая украинская спортсменка снялась для эротического календаря

кадр из видео

Знаменитая украинская спортсменка снялась для эротического календаря

кадр из видео

Знаменитая украинская спортсменка снялась для эротического календаря

кадр из видео

Надежда Кодола

Надежда Кодола

Instagram Надежды Кодолы

Надежда Кодола

Надежда Кодола

Instagram Надежды Кодолы

Надежда Кодола

Надежда Кодола

Instagram Надежды Кодолы

Надежда Кодола

Надежда Кодола

Instagram Надежды Кодолы

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Автор
Максим Богданов
Тег
сборная Украины по волейболу
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