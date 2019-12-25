Капитан сборной Украины по волейболу Надежда Кодола приняла участие в съемках для эротического календаря своей команды.

31-летняя уроженка села Микуличин (Яремчанский городском совете Ивано-Франковской области) вместе со своими одноклубницами по французскому Racing Club de Cannes без стеснения разделись перед фотографами.

Календарь можно приобрести за 17 евро.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть видео сделанное за кулисами сьемки, а также некоторые кадры из личного архива украинки.

кадр из видео

кадр из видео

кадр из видео

кадр из видео

кадр из видео

кадр из видео

Надежда Кодола Instagram Надежды Кодолы

Надежда Кодола Instagram Надежды Кодолы

Надежда Кодола Instagram Надежды Кодолы

Надежда Кодола Instagram Надежды Кодолы

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитые украинские спортсменки - легкоатлетка Марина Бех-Романчук и художественная гимнастка Анна Ризатдинова - снялись в откровенном календаре Drive Time на 2020 год от журнала XXL

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