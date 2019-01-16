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Знаменитая украинская чемпионка снялась полностью голой: горячее фото

1.5тЧитать материал на украинском

Знаменитая украинская гимнастка Надежда Васина, которая становилась чемпионкой Всемирной Универсиады 2007 года, похвасталась горячим фото со своего отдыха в Мексике.

На своей странице в социальной сети Facebook девушка выложила снимок, на котором она позирует полностью обнаженной на берегу океана. "Это мог быть рай для каждого", – подписала фото Васина словами из хита легендарной группы Queen.

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Пользователи соцсети засыпали Надежду комплиментами. "Красотка", "С лодки народ повыпадали", "Вот это фото! Супер!", "Русалочка", "Воу!" – пишут в комментариях поклонники Васиной.

Отметим, что Надежда Васина является многократной чемпионкой Украины по художественной гимнастике, призером международных соревнований. Завершила карьеру в 2007 году, начав деятельность шоу-герл. Выступала с собственными номерами во Франции, США, Китае.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская гимнастка Кейтлин Охаши произвела фурор своим выступлением во время чемпионата Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, сев дважды подряд на шпагат.

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Тема
художественная гимнастика
Персона
Надежда Васина
Место
Мексика
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Чего такая страшненькая
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