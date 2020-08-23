Знаменитая теннисистка из Одессы показала себя в бикини и восхитила сеть

Максим Иншаков Раздевалка 15:45, 23.08.2020 Обновлено: 15:52, 23.08.2020

Одесская теннисистка Марина Заневская вызвала шквал комментариев у себя в Instagram, разместив фотографии в купальнике.

26-летняя победительница 27 турниров ITF, которая с 2016 года выступает под флагом Бельгии, похвасталась отдыхом в Португалии.

"Чудесно", "Увау", "Потрясающе", – не сдерживаются в эмоциях юзеры под фото.

Марина Заневская в черном купальнике
Instagram Марины Заневской
Марина Заневская в бикини
Instagram Марины Заневской
Марина Заневская в профиль
Instagram Марины Заневской
Марина Заневская на камне
Instagram Марины Заневской
Марина Заневская с любимым парнем
Instagram Марины Заневской
Комментарии под фото Марины Заневской
Instagram Марины Заневской
Комментарии под фото Марины Заневской
Instagram Марины Заневской
Комментарии под фото Марины Заневской
Instagram Марины Заневской
Комментарии под фото Марины Заневской
Instagram Марины Заневской

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская победительница международных турниров по фитнесу и бодибилдингу Анна Скворцова снялась в прозрачной одежде на диком морском пляже.

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Спорт Раздевалка

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