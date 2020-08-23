Знаменитая теннисистка из Одессы показала себя в бикини и восхитила сеть

Одесская теннисистка Марина Заневская вызвала шквал комментариев у себя в Instagram, разместив фотографии в купальнике.

26-летняя победительница 27 турниров ITF, которая с 2016 года выступает под флагом Бельгии, похвасталась отдыхом в Португалии.

"Чудесно", "Увау", "Потрясающе", – не сдерживаются в эмоциях юзеры под фото.

Марина Заневская в черном купальнике Instagram Марины Заневской

Марина Заневская в бикини Instagram Марины Заневской

Марина Заневская в профиль Instagram Марины Заневской

Марина Заневская на камне Instagram Марины Заневской

Марина Заневская с любимым парнем Instagram Марины Заневской

Комментарии под фото Марины Заневской Instagram Марины Заневской

Комментарии под фото Марины Заневской Instagram Марины Заневской

Комментарии под фото Марины Заневской Instagram Марины Заневской

Комментарии под фото Марины Заневской Instagram Марины Заневской

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская победительница международных турниров по фитнесу и бодибилдингу Анна Скворцова снялась в прозрачной одежде на диком морском пляже.

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