Знаменитая российская чемпионка снимками в купальнике вызвала сомнения у фанатов

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина похвасталась фотографиями в купальнике заставив пользователей сети выбрать лучшую.

Двукратная чемпионка Европы и серебряная призерка чемпионата мира 2017 года на каждом снимке попозировала в слитном купальнике на фоне водопада.

Фанаты оказались в сомнениях и не смогли выбрать самое красивое фото.

Instagram Дарьи Клишиной

Instagram Дарьи Клишиной

Instagram Дарьи Клишиной

"Сложно выбрать между потрясающим, фантастическим и чудесным", "Разрываюсь между каждой фоткой, везде ты королева", "Даша, ты невероятная. Пожалуй, выберу четвертый снимок", — писали фанаты.

Instagram Дарьи Клишиной

Instagram Дарьи Клишиной

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Клишина рассказала о том, что ей предлагали работать эскортницей в США.

Ранее, Клишина похвасталась снимком с летнего отдыха. Знаменитая российская прыгунья в длину выложила фото в купальнике с подписью "Вспоминая лето".