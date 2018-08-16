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Российская чемпионка похвасталась необычным откровенным селфи

9.2тЧитать новость на украинском

Пятикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по плаванию Юлия Ефимова порадовала своих подписчиков в Instagram откровенными снимками. 26-летняя россиянка, одетая в сексуальный купальник, стала удачно между зеркалами, в результате чего вышло необычное тройное селфи.

"Тройная Юлия", – подписала фотографию трехкратная призерка Олимпийских игр.

Юлия Ефимова

Instagram

Кроме того, Ефимова опубликовала "фото из отпуска". На нем спортсменка расположилась на лежаке у бассейна с бокалом и ведерком для охлаждения шампанского.

Юлия Ефимова

Instagram

Новости
Красивейшая украинская легкоатлетка покорила Instragram полуобнаженным фото

Юлия Ефимова

Instagram

Юлия Ефимова

Instagram

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, недавно популярная фитнес-модель выложила голые селфи, вызвав восторг в сети.

Читайте все новости по теме "плавание" на OBOZREVATEL.

Тема
плавание
Персона
Юлия Ефимова
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Дождусь сэлфи Фарион и Ницой в купальниках)
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