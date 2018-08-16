Российская чемпионка похвасталась необычным откровенным селфи

Пятикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по плаванию Юлия Ефимова порадовала своих подписчиков в Instagram откровенными снимками. 26-летняя россиянка, одетая в сексуальный купальник, стала удачно между зеркалами, в результате чего вышло необычное тройное селфи.
"Тройная Юлия", – подписала фотографию трехкратная призерка Олимпийских игр.
Юлия Ефимова
Кроме того, Ефимова опубликовала "фото из отпуска". На нем спортсменка расположилась на лежаке у бассейна с бокалом и ведерком для охлаждения шампанского.
Юлия Ефимова
Юлия Ефимова
Юлия Ефимова
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, недавно популярная фитнес-модель выложила голые селфи, вызвав восторг в сети.
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