Знаменитая ринг-герл из UFC Бритни Палмер заставляет болельщиков на время забыть о крови и жестокости и насладиться истинной красотой.
Девушка начала карьеру модели в 2005 году в родном Лас-Вегасе. Она принимала участие в многочисленных съемках и развлекательных шоу в городе, что в результате привело ее в октагон. В 2012-м и 2013-м годах Палмер признавали самой сексуальной ринг-герл UFC. Она стала одной из немногих девушек, работающих на поединках смешанных единоборств, которая попала на обложку журнала Maxim.
Бритни Палмер
@brittneypalmer
Палмер также увлекается рисованием. Она изображает на холсте портреты икон поп-культуры, а ее работы появляются в популярных телешоу и на аукционах по всему миру.
Бритни Палмер
@brittneypalmer
Бритни Палмер
@brittneypalmer
Бритни Палмер
@brittneypalmer
Бритни Палмер
@brittneypalmer
Бритни Палмер
@brittneypalmer
Бритни Палмер с подругой
@brittneypalmer
Бритни Палмер
@brittneypalmer
Бритни Палмер
@brittneypalmer
Бритни Палмер
@brittneypalmer
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