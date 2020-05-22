Знаменитая ринг-герл из UFC Бритни Палмер заставляет болельщиков на время забыть о крови и жестокости и насладиться истинной красотой.

Девушка начала карьеру модели в 2005 году в родном Лас-Вегасе. Она принимала участие в многочисленных съемках и развлекательных шоу в городе, что в результате привело ее в октагон. В 2012-м и 2013-м годах Палмер признавали самой сексуальной ринг-герл UFC. Она стала одной из немногих девушек, работающих на поединках смешанных единоборств, которая попала на обложку журнала Maxim.

Бритни Палмер @brittneypalmer

Палмер также увлекается рисованием. Она изображает на холсте портреты икон поп-культуры, а ее работы появляются в популярных телешоу и на аукционах по всему миру.

Бритни Палмер @brittneypalmer

Бритни Палмер @brittneypalmer

Бритни Палмер @brittneypalmer

Бритни Палмер @brittneypalmer

Бритни Палмер @brittneypalmer

Бритни Палмер с подругой @brittneypalmer

Бритни Палмер @brittneypalmer

Бритни Палмер @brittneypalmer

Бритни Палмер @brittneypalmer

Как сообщал OBOZREVATEL, пышногрудая ринг-герл из MMA Татьяна Анухеа покорила сеть откровенными фото.

О спорте и не только – в нашем Instagram!