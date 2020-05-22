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23 мая • обновлено в 03:08
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Знаменитая ринг-герл из UFC Бритни Палмер приняла участие в откровенной фотосессии

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Знаменитая ринг-герл из UFC Бритни Палмер заставляет болельщиков на время забыть о крови и жестокости и насладиться истинной красотой.

Девушка начала карьеру модели в 2005 году в родном Лас-Вегасе. Она принимала участие в многочисленных съемках и развлекательных шоу в городе, что в результате привело ее в октагон. В 2012-м и 2013-м годах Палмер признавали самой сексуальной ринг-герл UFC. Она стала одной из немногих девушек, работающих на поединках смешанных единоборств, которая попала на обложку журнала Maxim.

Бритни Палмер

Бритни Палмер

@brittneypalmer

Палмер также увлекается рисованием. Она изображает на холсте портреты икон поп-культуры, а ее работы появляются в популярных телешоу и на аукционах по всему миру.

Бритни Палмер

Бритни Палмер

@brittneypalmer

Бритни Палмер

Бритни Палмер

@brittneypalmer

Бритни Палмер

Бритни Палмер

@brittneypalmer

Бритни Палмер

Бритни Палмер

@brittneypalmer

Бритни Палмер

Бритни Палмер

@brittneypalmer

Бритни Палмер с подругой

Бритни Палмер с подругой

@brittneypalmer

Бритни Палмер

Бритни Палмер

@brittneypalmer

Бритни Палмер

Бритни Палмер

@brittneypalmer

Бритни Палмер

Бритни Палмер

@brittneypalmer

Как сообщал OBOZREVATEL, пышногрудая ринг-герл из MMA Татьяна Анухеа покорила сеть откровенными фото.

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Тема
UFC
Тег
модель
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