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Знаменитая рестлерша потеряла трусы во время боя - фото 18+

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Знаменитая американская рестлерша Саша Бэнкс стала причиной двухсекундного затемнения экрана во время трансляции командного боя Бэнкс/Бэйли vs Роузи/Наталья.

Знаменитая рестлерша потеряла трусы во время боя - фото 18+

Как сообщает The Sun, зрители, смотревшие трансляцию, заметили, что в середине поединка экран ровно на две секунды стал полностью черным. Причиной внезапного затмения стала пятая точка Бэнкс – с рестлерши неожиданно упали трусы, но режиссер вовремя нажал на нужную кнопку и уберег зрителей от эротического контента.

кадр из трансляции

кадр из трансляции

Мерседес Кестнер-Варнадо (англ. Mercedes Kaestner-Varnado; род 26 января 1992 года, Фэрфилд, Калифорния, США) — американская профессиональная рестлерша.

Наибольшую славу Саша (настоящее имя Мерседес Кестнер-Варнадо) получила благодаря выступлениям в WWE и NXT (рестлинг-промоушн). Во время работы в независимых промоушенах, выступала под именем Мерседес KV.

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Тема
рестлинг
Место
США
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