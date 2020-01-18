Знаменитая порноактриса дала прогноз на бой Конор – Серроне

Знаменитая порноактриса Кендра Ласт, увлекающаяся единоборствами, поделилась мнением о ходе поединка между Конором МакГрегором и Дональдом Серроне.

"Я слышала, что Конор в лучшей форме в своей жизни, но нельзя недооценивать Ковбоя Серроне. Я буквально разрываюсь. Думаю, поединок продлится все пять раундов. Это будет хороший бой, но я не могу принять решение [о том, кто же выиграет], продолжаю метаться туда-сюда", – цитирует Кендру Daily Star.

41-летняя Ласт снимается в порно с 33 лет и за это время приняла участие более чем 372 картинах для взрослых. Несколько раз получала награду, как лучшая MILF-исполнительница года. Замужем за бывшим офицером полиции. Есть дочь.

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт @kendralust

Кендра Ласт @kendralust

Кендра Ласт @kendralust

Кендра Ласт @kendralust

Кендра Ласт @kendralust

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Как сообщал OBOZREVATEL, главный бой UFC 246 между ирландцем и американцем пройдет в ночь на 19 января в американском Лас-Вегасе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя МакГрегор – Серроне.

Было опубликовано точное время начала ивента, а также расписание трансляций поединка.

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