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18 января • обновлено в 15:01
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Знаменитая порноактриса дала прогноз на бой Конор – Серроне

2.4т
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Знаменитая порноактриса Кендра Ласт, увлекающаяся единоборствами, поделилась мнением о ходе поединка между Конором МакГрегором и Дональдом Серроне.

"Я слышала, что Конор в лучшей форме в своей жизни, но нельзя недооценивать Ковбоя Серроне. Я буквально разрываюсь. Думаю, поединок продлится все пять раундов. Это будет хороший бой, но я не могу принять решение [о том, кто же выиграет], продолжаю метаться туда-сюда", – цитирует Кендру Daily Star.

41-летняя Ласт снимается в порно с 33 лет и за это время приняла участие более чем 372 картинах для взрослых. Несколько раз получала награду, как лучшая MILF-исполнительница года. Замужем за бывшим офицером полиции. Есть дочь.

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

@kendralust

Кендра Ласт

Кендра Ласт

@kendralust

Кендра Ласт

Кендра Ласт

@kendralust

Кендра Ласт

Кендра Ласт

@kendralust

Кендра Ласт

Кендра Ласт

@kendralust

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Кендра Ласт

Новости
МакГрегор – Серроне: Конор поразил всех на пресс-конференции

Как сообщал OBOZREVATEL, главный бой UFC 246 между ирландцем и американцем пройдет в ночь на 19 января в американском Лас-Вегасе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя МакГрегор – Серроне.

Было опубликовано точное время начала ивента, а также расписание трансляций поединка.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "МакГрегор – Серроне" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
МакГрегор – Серроне
Персона
Конор МакГрегор
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Комментарии на сайте не модерированы
скоро Перемога
скоро Перемога
Пздц. Новина в рубрике "Спорт" о "прогнозе" какой-то пopноактрисы, в котором она сама не знает чем поединок закончится, с тремя абзацами и 19-ю фотографиями этой актрисы. :))
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