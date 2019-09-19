Знаменитая гимнастка снялась полностью обнаженной для журнала - опубликованы фото и видео

Знаменитая американская гимнастка Кейтлин Охаши произвела фурор среди поклонников, снявшись полностью обнаженной для знаменитого журнала ESPN Body Issuе 2019.
"Я чувствую, что действительно принимаю вещи, в которых раньше был не уверена. У меня были нарушения пищевого поведения и стыд тела, а сегодня я делаю эту съемку для миллионов людей", - заявила Кейтлин в своем интервью под фотосессией.
22-летняя Охаши является шестикратным членом общеамериканской сборной и четырежды была членом юношеской сборной США по спортивной гимнастике. Чемпионка 2011 года среди юниоров и обладательница Кубка Америки 2013 года.
Кейтлин Охаши
ESPN
Кейтлин Охаши
ESPN
Кейтлин Охаши
ESPN
Кейтлин Охаши
ESPN
Кейтлин Охаши
ESPN
Кейтлин Охаши
ESPN
В январе этого года выступление Охаши заставило зрительниц "почувствовать боль в промежности". За несколько дней ролик собрал более 30 млн просмотров в Twitter.
Ранее для ESPN Body Issuе 2019 обнаженными снялись футболистка сборной США Келли О'Хара, американская фигуристка Эшли Вагнер и знаменитая серфинигистка Лейка Питерсон.
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