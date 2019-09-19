Знаменитая гимнастка снялась полностью обнаженной для журнала - опубликованы фото и видео

Знаменитая американская гимнастка Кейтлин Охаши произвела фурор среди поклонников, снявшись полностью обнаженной для знаменитого журнала ESPN Body Issuе 2019.

"Я чувствую, что действительно принимаю вещи, в которых раньше был не уверена. У меня были нарушения пищевого поведения и стыд тела, а сегодня я делаю эту съемку для миллионов людей", - заявила Кейтлин в своем интервью под фотосессией.

22-летняя Охаши является шестикратным членом общеамериканской сборной и четырежды была членом юношеской сборной США по спортивной гимнастике. Чемпионка 2011 года среди юниоров и обладательница Кубка Америки 2013 года.

Кейтлин Охаши ESPN

Кейтлин Охаши ESPN

Кейтлин Охаши ESPN

Кейтлин Охаши ESPN

Кейтлин Охаши ESPN

Кейтлин Охаши ESPN

Новости Кейтлин Охаши собрала миллион просмотров выступлением под Майкла Джексона

В январе этого года выступление Охаши заставило зрительниц "почувствовать боль в промежности". За несколько дней ролик собрал более 30 млн просмотров в Twitter.

Ранее для ESPN Body Issuе 2019 обнаженными снялись футболистка сборной США Келли О'Хара, американская фигуристка Эшли Вагнер и знаменитая серфинигистка Лейка Питерсон.

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