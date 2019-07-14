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Знаменитая футболистка рассказала о лесбиянках в российском спорте

4.1т Читать материал на украинском

Двукратная обладательница Кубка Европы по пляжному футболу Елена Ивашкина призналась что в российском футболе приличное количество однополых отношений.

Елена Ивашкина

Елена Ивашкина

РФС

Спортсменка отметила, что нетрадиционных пар в российском спорте меньше чем за рубежом, потому что многим страшно проявлять свои взгляды.

"Я лично знаю девушек-лесбиянок в российском футболе. Партнеры к ним относятся в первую очередь как к людям. Не важно традиционная у тебя ориентация или нет, главное — какой ты человек", — заявила Ивашкина в интервью "Фонтанка.ру".

Футболистка также отметила, что к ней никогда не приставали другие девушки.

"Это какой-то стереотип. Вы что, с ума сошли? Это ведь неадекватно. Такого не бывает", — возмутилась она.

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Сало Уронили
Сало Уронили
э вавлисты с обосроза.шо трем мысли
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
от новость то)))
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