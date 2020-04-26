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27 апреля • обновлено в 02:50
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Знаменитая фитнес-модель снялась в обнаженной лесбийской фотосессии

1.9т
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Знаменитая мексиканская модель Габи Вольшам порадовала 600-тысячную армию подписчиков в Instagram жаркой фотосессией со своей подругой.

В кадре обнаженную фитоняшку нежно кусают за ухо.

Габи Вольшам

Габи Вольшам

@gawolscham

Поклонники красотки устроили настоящий шквал из комментариев, восхищаясь спортсменкой. Девушка в 2019 году стала чемпионкой на Международном престиж-кубке LIFMF (Мексикано-американская лига фитнеса и бодибилдинга) в категории "дива фитнес-модель".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться снимками мексиканки.

Габи Вольшам

Габи Вольшам

@gawolscham

Габи Вольшам

Габи Вольшам

@gawolscham

Габи Вольшам

Габи Вольшам

@gawolscham

Габи Вольшам

Габи Вольшам

@gawolscham

Габи Вольшам

Габи Вольшам

@gawolscham

Габи Вольшам

Габи Вольшам

@gawolscham

Габи Вольшам

Габи Вольшам

@gawolscham

Габи Вольшам

Габи Вольшам

@gawolscham

Габи Вольшам

Габи Вольшам

@gawolscham

Габи Вольшам

Габи Вольшам

@gawolscham

Габи Вольшам

Габи Вольшам

@gawolscham

Габи Вольшам

Габи Вольшам

@gawolscham

Габи Вольшам

Габи Вольшам

@gawolscham

Габи Вольшам

Габи Вольшам

@gawolscham

Габи Вольшам

Габи Вольшам

@gawolscham

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вольшам произвела неизгладимое впечатление на своих поклонников в Instagram обнаженной фотосессией.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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