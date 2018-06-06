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Знаменитая фитнес-модель снялась обнаженной

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Знаменитая российская фитнес-модель Яна Синнер восхитила всех подписчиков своим обнаженным фотосетом. 28 летняя уроженка Санкт-Петербурга снялась в одном из местных тренажерных залов, не оставив равнодушными ни одного из 790 000 своих подписчиков.

"Фитнес в моей жизни появился благодаря моему молодому человеку и тренеру и настолько меня захватил, что я подготовилась и приняла участие в соревнованиях в категории фитнес-бикини, а впоследствии прошла обучение и начала свою деятельность в качестве персонального тренера", - вспоминает свои спортивные успехи Яна.

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Яна Синнер

Instagram

Яна Синнер

Instagram

Яна Синнер

Instagram

Яна Синнер

Instagram

Яна Синнер

Instagram

Яна Синнер

Instagram

Яна Синнер

Instagram

Яна Синнер

Instagram

Яна Синнер

Instagram

Яна Синнер

Instagram

Яна Синнер

Instagram

Яна Синнер

Instagram

Яна Синнер

Instagram

Яна Синнер

Instagram

Яна Синнер

Instagram

Яна Синнер

Instagram

Яна Синнер

Instagram

Яна Синнер

Instagram

Яна Синнер

Instagram

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что популярная фитнес-тренер случайно выложила голое селфи.

Читайте все новости по теме "Диеты и фитнес" на Обозревателе.

Темы
Диеты и фитнескультуризм и бодибилдинг
Персона
Яна Синнер
Место
Россия
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